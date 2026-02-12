Скандал на «Жириновских чтениях»: сына основателя ЛДПР не пустили на мероприятие из-за отсутствия регистрации

В московском МГИМО попытка Олега Жириновского (Эйдельштейна) попасть на научно-экспертный форум, посвященный памяти его отца, закончилась потасовкой и вызовом силовых структур. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Внебрачный сын основателя ЛДПР не смог пройти через пост охраны на закрытую площадку «Жириновских чтений», так как его имя отсутствовало в списках предварительной регистрации. Несмотря на требования организаторов соблюдать регламент, Эйдельштейн попытался прорваться в зал силой. Агрессивное поведение сопровождалось резкими выпадами в адрес администрации вуза и устроителей форума.

По словам очевидцев, мужчина требовал немедленной встречи с нынешним председателем ЛДПР Леонидом Слуцким, использовал оскорбительные эпитеты в адрес сотрудников университета и обещал им серьезные неприятности, апеллируя к своим родственным связям.

Ситуация вынудила администрацию учебного заведения вызвать наряд Росгвардии для пресечения беспорядков. Прибывшие сотрудники правопорядка сумели успокоить дебошира и препроводили его к выходу из здания. После профилактической беседы Эйдельштейн покинул территорию университета.

