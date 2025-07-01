Скандал с вейпом и орангутаном в парке «Тайган» принял неожиданный поворот

Боксерша, ранее попавшая на видео с вейпом для орангутана Даны в парке «Тайган», утверждает, что якобы забрала у животного электронную сигарету. Так она рассказала каналу RT.

Зоопарк также через канал RT просил спортсменку выйти на связь и предоставить полную версию видео, где запечатлен весь эпизод ее поступка. До сих пор работники не знают, где искать злополучное устройство. Девушка при этом утверждает, что забрала вейп из лап примата. Сотрудники в это не поверили.

«Дана никогда не отдаст игрушку», — отметили в парке.

При этом девушка рассказала, что делала видео ради хайпа в соцсетях. В зоопарке отметили, что такие выходки нарушают правила посещения, а также вредят здоровью животных.

Ранее сообщалось, что в парке «Тайган» в Крыму спортсменка дала вейп орангутану и обвинила во всем ИИ.