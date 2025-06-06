Скандалист атаковал охранника магазина перцовым баллончиком

В Кемерове мужчина устроил перепалку в магазине после отказа кассира принять поврежденную купюру, а затем применил перцовый баллончик против охранника. Об этом пишет VSE42.Ru .

Инцидент произошел вечером 5 июня и попал на видео. На кадрах мужчина устроил разборки на кассе, когда кассир отказалась принимать изношенную банкноту. Сибиряк, снимавший происходящее на телефон, начал кричать и материться. После вызова охраны он эскалировал ситуацию: сначала выстрелил из сигнального пистолета в пол, а затем распылил перцовый спрей в лицо охраннику.

Правоохранители оперативно задержали нарушителя. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил пять суток ареста.

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