Скидка или ловушка? Психолог объяснила, почему «черная пятница» опасна для шопоголиков

По ее словам, на покупателей влияют социальное давление, стремление следовать за другими и страх упустить выгодное предложение. На восприятие скидки действует и эффект якорения: старая цена на ценнике становится точкой сравнения, из-за чего новая кажется особенно привлекательной. Радость от покупки стимулирует систему вознаграждения и побуждает участвовать в шопинге снова, а саму покупку человек может воспринимать как победу — ему кажется, что он не потратил деньги, а выиграл.

Буслаева добавила, что покупатели нередко переоценивают удовольствие от приобретения и недооценивают, как траты скажутся на бюджете. Атмосфера срочности и дефицита усиливает психологическое давление: для людей, склонных к шопоголизму, это особенно опасно, поскольку импульсивные траты могут привести к финансовым трудностям и эмоциональной зависимости от покупок. Психолог также предупредила о манипуляциях с ценами — перед распродажей стоимость могут повысить, чтобы затем создать впечатление значительной скидки, — и о росте активности кибермошенников, которые создают поддельные сайты и рассылают фишинговые письма ради данных банковских карт. Чтобы не поддаваться ажиотажу, она советует сохранять критическое мышление и избегать импульсивных решений.