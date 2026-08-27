Скидки до 15% на дачи после сезона: эксперты объяснили, как выбить лучшую цену и когда ждать минимальных цифр

После окончания летнего сезона покупатели дач в Москве и Подмосковье могут рассчитывать на скидки до 12–15%. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказал главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

По его словам, объем предложения круглогодичных домов летом колебался в диапазоне 17–18 тыс. лотов. В июне и июле 2026 года в регионе оформили 4,6 тыс. сделок с домами, что на 15% больше, чем годом ранее. Средняя цена типового дома за три месяца почти не изменилась: ₽26,7 млн в конце мая и ₽26,8 млн в конце августа. При этом часть продавцов к концу теплого сезона становится сговорчивее, так как зимой некоторые объекты продать сложнее. При предметной заинтересованности и умении торговаться скидка может достигать 12–15%.

Руководитель сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров отметил, что для классических сезонных дач характерно увеличение предложения в конце лета и начале осени. Дома, пригодные для постоянного проживания, продаются весь год и меньше зависят от сезона. Осенью и зимой спрос на сезонные объекты снижается, поэтому продавцы охотнее корректируют цену. Однако называть этот период временем минимальных цен для всего рынка некорректно: весной проще оценить состояние участка и подъездных дорог.

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин добавил, что пик интереса и стоимости приходится на лето, а с ноября по январь собственники более открыты к переговорам. При этом предложение в этот период обычно сокращается. По его данным, в июле 2026 года дома формировали 76% предложения, дачи — 14%, коттеджи — 8%, таунхаусы — 2%. Средняя стоимость домов за месяц снизилась на 10%, цена дач осталась на уровне июня. В годовом выражении дачи подорожали на 6%, а дома стали дешевле на 2%.