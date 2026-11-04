Skoda Kodiaq вернулась в Россию из Китая — и оказалась дешевле Haval и Jaecoo

«Автоновости дня»: Skoda Kodiaq вернулась в Россию из Китая с ценой от ₽3,3 млн

Общество

Skoda Kodiaq вернулась в Россию: рестайлинговый кроссовер первого поколения везут из Китая по альтернативным каналам, а цены стартуют с ₽3,3 млн. Машину можно взять как из наличия, так и под заказ, передает портал «Автоновости дня».

Для сравнения: обновленный Haval Dargo со 200-сильным двигателем дешевле ₽3 499 000 не найти, Jaecoo J8 с турбомотором на 249 л. с. обойдется минимум в ₽4 330 000, а Volga K50 — по сути перелицованный Geely Monjaro — при оплате наличными и со скидкой стоит от ₽3 999 000.

Под капотом «китайского» Kodiaq первого поколения — 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI семейства EA888 мощностью 186 л. с. и 270 Нм крутящего момента в паре с семиступенчатым роботом DSG DQ381. В Самаре такой же переднеприводный кроссовер с этим двигателем отдают из наличия за ₽3 700 000. В Астрахани за привезенный и уже растаможенный автомобиль просят ₽4 250 000, в подмосковном Реутове — ₽4 270 000, а дороже всего в этом списке обойдется Красноярск — ₽4 300 000. Таким образом, разброс цен зависит от города и канала поставки, но в целом Kodiaq оказывается дешевле ряда актуальных «китайцев».

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