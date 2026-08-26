Сколько длится траур по умершему ребенку и что нужно успеть за 40 дней: ответы священника

Клирик Роман Снегирев напомнил православным верующим, сколько длится траур по умершим близким и в чем его главный смысл. По словам священнослужителя, суть этого периода не в постоянных слезах и обязательном ношении черной одежды, а в горячей молитве за душу усопшего, передает « Царьград ».

Особое значение имеют первые сорок дней, когда, согласно церковному учению, решается участь души в вечности. В это время рекомендуется совершить отпевание, заказывать панихиды, подавать записки с именем покойного на литургию и особенно молиться на третий, девятый и сороковой день. В первые 40 дней Церковь советует воздерживаться от увеселительных мероприятий, яркой вызывающей одежды и злоупотребления алкоголем.

Сроки самого траура зависят от степени родства. Снегирев пояснил, что по родителям траур длится год, по братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам — полгода. Если умер ребенок, траур также занимает полгода. Лишь по прошествии этого времени можно постепенно возвращаться к привычному ритму жизни.