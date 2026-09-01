Врач-педиатр Мэри Мхитарян в беседе с телеканалом « Краснодар » объяснила, как правильно подобрать школьный рюкзак, чтобы не навредить здоровью ребенка. По ее словам, вес сумки с учебниками не должен превышать 10–15% от массы тела школьника.

Она привела расчеты: если ребенок весит 30 кг, рюкзак должен быть не тяжелее 3–4,5 кг, а при весе 40–45 кг — не более 4–6,75 кг. Слишком тяжелая сумка часто становится причиной болей в спине, искривления позвоночника и нарушения осанки.

Педиатр отметила, что у рюкзака обязательно должна быть жесткая ортопедическая спинка и широкие лямки, которые нужно носить на обоих плечах. Сумка должна плотно прилегать к спине: верхняя часть — на уровне плеч, нижняя — не ниже поясницы. Мхитарян также рекомендовала выбирать модель с хорошо вентилируемой спинкой.