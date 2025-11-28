Сколько стоит новогодний стол в 2025 году: эксперты назвали средний бюджет

Стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек в 2025 году может достигать примерно ₽12 тыс., однако расходы легко сократить, если заранее продумать меню и заменить дорогие позиции более доступными аналогами.

Консультант по стратегическому управлению и гендиректор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная рассказала «Газете.Ru», что домашнее приготовление новогоднего ужина по-прежнему выгоднее похода в ресторан или заказа готовых блюд. По ее словам, главный способ сэкономить — отказаться от необдуманных покупок и планировать меню с учетом реального бюджета.

Эксперт отмечает, что рост цен неодинаков в разных категориях, и часть продуктов стоит почти столько же, сколько в начале 2024 года. Поэтому брать кредит ради праздничной ночи она считает бессмысленным — разумнее корректировать меню под свои финансовые возможности.

По ее оценке, классический новогодний набор — два горячих блюда, нарезки, три салата, бутерброды с рыбой или икрой и набор напитков — обойдется примерно в ₽12 тыс., если готовить все самостоятельно. Расчеты показывают, что запеченная курица стоит около ₽512, а говяжий окорок — примерно ₽1,9 тыс. На Урале говядина самая дорогая, поэтому замена ее на курицу способна дать экономию до ₽1,6 тыс.

Средняя стоимость мясной нарезки — около ₽587, а сырная тарелка — примерно ₽330. Наиболее затратная часть — бутерброды: 15 штук с икрой стоят около ₽2,5 тыс., с семгой — до ₽3,8 тыс. При этом аналог с шпротами уменьшает расходы почти в девять раз. Самые дорогие бутерброды традиционно отмечаются в Москве, а в ПФО они обходятся дешевле примерно в полтора раза.

По словам Бережной, итоговая сумма зависит от выбранных продуктов и готовности семьи искать альтернативы. Новый год дорожает, но итоговый чек остается управляемым при грамотном планировании.

