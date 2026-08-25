Самым дорогим случаем высокотехнологичной медицинской помощи, оплаченным по ОМС в 2026 году, стало лечение пациента с обширными ожогами. Его стоимость превысила ₽3,5 млн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В фонде уточнили, что помощь оказывалась по профилю «Комбустиология» пациенту с поражением более 50% поверхности тела и термоингаляционными травмами. За пять лет, с 2021 по 2025 год, в рамках территориальной программы ОМС было выполнено и оплачено свыше 3,6 млн случаев высокотехнологичной помощи. Стоимость вмешательств варьируется в зависимости от сложности и ресурсоемкости.

Отдельные профили имеют свою специфику финансирования. Например, в 2026 году по профилю «Трансплантация» представлен единственный вид ВМП — трансплантация почки с нормативом затрат ₽1 299 928. В сердечно-сосудистой хирургии нормативы составляют от ₽270 080 до ₽1 872 688, в нейрохирургии — от ₽217 393 до ₽1 405 645. Виды ВМП с использованием генно-инженерных лекарственных препаратов реализуются в рамках 15 групп, нормативы по которым находятся в диапазоне от ₽104 337 до ₽1 402 698.