Скрещенные руки и бегающий взгляд: HR-специалист назвала жесты, которые провалят собеседование

HR-специалист Светлана Быкова в беседе с «Газетой.Ru » перечислила жесты, которые могут испортить собеседование и создать у работодателя впечатление неуверенности кандидата. По ее словам, скрещенные руки, бегающий взгляд, чрезмерная жестикуляция и другие признаки волнения способны повлиять на оценку соискателя.

Быкова объяснила, что собеседование — это не только проверка профессиональных знаний, но и экзамен на умение владеть собой. Невербальные сигналы порой говорят о человеке больше, чем самые правильные ответы.

Специалист порекомендовала на личной встрече поддерживать зрительный контакт, сидеть прямо и не скрещивать руки на груди. Покачивание ногой, постукивание пальцами и кручение ручки также могут выдавать волнение. Слишком активная или, наоборот, скованная жестикуляция воспринимается как неуверенность.

Для онлайн-собеседования важно заранее выбрать спокойное место, подготовить нейтральный фон, подключаться через компьютер и не отвлекаться на телефон или посторонние шумы.