«Скрежет» за ₽2,1 млн: как защита днища довела Toyota Tundra до замены двигателя

Механик Белл: с автовладельца хотели получить ₽2 млн за незначительный ремонт

Общество

Владелец Toyota Tundra 2016 года заметил металлический скрежет при подключении полного привода и отправил машину с 5,7-литровым V8 в фирменный сервис Toyota. Там предположили, что причиной могла стать потеря давления в системе охлаждения, заподозрили повреждение прокладки головки блока цилиндров и рекомендовали заменить двигатель: предварительная стоимость ремонта составила почти $25 тысяч, или около ₽2,1 млн. Как рассказал американский автомеханик Дэйв Белл на своем YouTube-канале, владелец решил получить независимую оценку.

Автомобиль с пробегом почти 190 тысяч километров осмотрел автомеханик Дэйв Белл. Он не нашел ни следов утечки охлаждающей жидкости, ни признаков перегрева двигателя и усомнился в необходимости столь дорогого ремонта, поскольку заявленная неисправность не подтверждалась. Настоящую причину шума удалось установить при проверке на подъемнике: металлический звук издавала погнутая защита днища, которая задевала детали при работе полного привода. Разбирать двигатель или менять крупные узлы не потребовалось — Белл выправил пластину обычной отверткой, и вся процедура заняла около 30 секунд.

Таким образом, дорогостоящий ремонт оказался не нужен: неисправность ограничивалась деформацией элемента защиты днища, а не проблемами с двигателем, на которые указывал сервис.

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