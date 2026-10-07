Сквозняк на 5 минут и влажность 40–60%: терапевт Шураева о правилах проветривания

Терапевт Шураева: проветривать квартиру нужно минимум трижды в день

Общество

Терапевт Елена Шураева в беседе с argumenti.ru сообщила, что проветривать квартиру необходимо даже в зимний период, причем не реже трех раз в день. По словам врача, самым эффективным способом является сквозное проветривание, когда окна открывают с двух сторон.

За пять-семь минут воздух полностью обновляется, а стены и мебель не успевают остыть. Шураева подчеркнула, что зимой это особенно важно: работающие батареи иссушают воздух, из-за чего влажность падает до 15–20% при норме 40–60%. Терапевт отметила, что при сухости слизистых теряется их барьерная функция, поэтому они хуже защищают организм от вирусов. Как следствие, в непроветриваемых квартирах люди чаще болеют ОРВИ, заключила врач.

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