SkyNet лег ночью и не встал: более 900 жалоб за час, а поддержка молчит — что известно к утру
«Фонтанка»: абоненты SkyNet сообщают о массовом сбое интернета
С ночи 14 сентября абоненты провайдера SkyNet столкнулись с проблемами домашнего интернета. Сбои начались около двух часов ночи, а к утру число жалоб резко выросло. По данным Downdetector, по состоянию на 07:30 мск за последний час зафиксировано более 900 сообщений. В основном пользователи говорят об общем сбое, передает «Фонтанка».
География проблем охватывает Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. О причинах и сроках устранения провайдер пока не сообщает. Чат поддержки и телефонная линия оказались недоступны, а на сайте и в соцсетях компании конкретной информации нет.