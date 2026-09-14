С ночи 14 сентября абоненты провайдера SkyNet столкнулись с проблемами домашнего интернета. Сбои начались около двух часов ночи, а к утру число жалоб резко выросло. По данным Downdetector, по состоянию на 07:30 мск за последний час зафиксировано более 900 сообщений. В основном пользователи говорят об общем сбое, передает «Фонтанка».