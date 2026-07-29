Сланцы — только до полотенца: врач объяснил, почему любимая летняя обувь убивает ваши стопы
Врач Горячев: мышцы и связки страдают из-за повседневной носки сланцев
Врач Александр Горячев в беседе с телеканалом «Краснодар» объяснил, почему сланцы не подходят для повседневной носки.
По его словам, такая обувь предназначена прежде всего для отдыха у воды и при длительной ходьбе плохо фиксирует стопу, из-за чего мышцы и связки испытывают дополнительную нагрузку. Для ежедневных прогулок специалист рекомендовал выбирать сандалии или другую обувь с надежной фиксацией пятки и удобной подошвой.