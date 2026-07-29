Врач Александр Горячев в беседе с телеканалом « Краснодар » объяснил, почему сланцы не подходят для повседневной носки.

По его словам, такая обувь предназначена прежде всего для отдыха у воды и при длительной ходьбе плохо фиксирует стопу, из-за чего мышцы и связки испытывают дополнительную нагрузку. Для ежедневных прогулок специалист рекомендовал выбирать сандалии или другую обувь с надежной фиксацией пятки и удобной подошвой.