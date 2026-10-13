Слезоточивый газ в Париже: как проходят школьные протесты во Франции
Министр Жеффре: около 200 лицеев закрылись из-за протестов во Франции
Во Франции во вторник, 13 октября, из-за протестов школьников закрылись около 200 лицеев. Об этом в эфире France Inter сообщил министр образования Эдуар Жеффре. По его словам, сейчас демонстрации приводят к временной остановке работы меньшего числа школ, чем в предыдущие недели. Министр уточнил, что, по его данным, закрытыми окажутся примерно 200 учреждений.
Старшеклассники протестуют из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Ранее активисты призывали продолжить акции и присоединиться к массовой демонстрации 13 октября. Некоторые протесты сопровождались беспорядками: в Париже полиция применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты.