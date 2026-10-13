«Слишком упрям, чтобы передумать»: Вассерман о том, почему жалеет о целомудрии

Публицист Вассерман: дать обет целомудрия в молодости было моей ошибкой

Общество

Публицист Анатолий Вассерман назвал ошибкой решение дать обет целомудрия в молодости. Об этом он заявил «Абзацу». По словам Вассермана, в юности он проявил излишнее упрямство и теперь жалеет о содеянном.

Он отметил, что отсутствие романтического опыта привело к серьезным пробелам в понимании тонкостей человеческих взаимоотношений. Это создает определенные трудности даже в профессиональной деятельности, связанной с политическим консультированием, где важно глубоко разбираться в мотивах поступков людей.

Вассерман признался, что жалеет постоянно, но из-за упрямства не поменял решение, назвав его глупым и добавив, что сложностей было много. Он также посоветовал современному поколению не повторять его путь, подчеркнув, что обет целомудрия не имеет практического смысла, ничего не решает и ничему не помогает.

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