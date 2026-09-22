Слоны, клубничные букеты и вокал по пятницам: какие необычные вакансии открыты в Москве?

Эксперт Семеренко: в Москве открыта вакансия по уходу за слонами от ₽100 тыс.

Общество

В Москве открыта вакансия специалиста по уходу за слонами с зарплатой от ₽100 тыс. в месяц. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко. По его словам, в агрегированной базе центра, где собрано около 500 тыс. вакансий, регулярно появляются оригинальные предложения.

Сейчас, в частности, ищут рабочего по уходу за особо опасными животными. В обязанности входит уход за слонами, приготовление кормов, кормление, уборка, подготовка животных к репетициям и спектаклям, а также их участие в мероприятиях. В список необычных вакансий также попал вокалист в итальянский ресторан. Работа предусмотрена только по вечерам в пятницу и субботу, оплата ежедневная и обсуждается индивидуально. От кандидата требуются опыт подобной деятельности не менее года, артистизм и умение удерживать внимание публики.

Среди других нетипичных предложений сентября Семеренко назвал вакансию дегустатора-контролера мясной продукции с зарплатой от ₽86 тыс., флориста клубничных букетов с доходом от ₽3,5 до ₽5 тыс. за смену и вязальщицы с окладом от ₽80 тыс.

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