«Слова застревают в горле»: психиатр объяснил, как стресс и непрожитое горе вызывают боль

Психиатр Крупин: стресс и непрожитое горе могут вызывать боль в горле

Общество

Хронический стресс и симптомы непрожитого горя способны провоцировать соматические боли в горле. Об этом «Абзацу» рассказал психиатр Владимир Крупин. По его словам, психологические перегрузки всегда ищут выход в теле человека и наносят удар по наиболее слабым местам организма. Стресс может усиливать телесные ощущения, способствовать напряжению мышц глотки и шеи, першению и покашливанию.

Крупин отметил, что боль в горле может быть симптомом не только стресса, но и непрожитого горя или ощущения недосказанности — когда хочется высказать кому-то претензии, но слова застревают в горле и накапливаются. При этом самостоятельное определение природы дискомфорта чревато развитием опасных инфекционных заболеваний из-за отсутствия своевременной помощи. Профессиональное обследование у профильного специалиста психиатр назвал обязательным условием для назначения корректного лечения.

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