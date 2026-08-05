Случайный взгляд на балкон помог спасти девушку из жуткого секс-рабства

В Германии мужчина спас женщину из секс-рабства, случайно заметив ее на балконе соседнего дома. Потерпевшая была полуобнаженной, связанной и висела на деревянной балке. Прибывшая полиция освободила ее — в больнице диагностировали многочисленные травмы и переохлаждение, пишет WDR.

История спасения развернулась в небольшом немецком городе. В ноябре 2025 года сосед обратил внимание на террасу соседнего дома — там находилась полуобнаженная связанная женщина. Мужчина не раздумывая вызвал полицию. Спасателям удалось освободить потерпевшую, ее немедленно госпитализировали с множественными травмами и опасным переохлаждением.

Как установило следствие, женщина была бездомной. В конце июля 2025 года она оказалась в доме предполагаемых преступников, которые предложили ей еду и ночлег. Однако вместо помощи ее лишили свободы. На протяжении нескольких месяцев женщину запирали в подвале, приковывали наручниками к трубе отопления, систематически избивали и подвергали сексуальному насилию. Часть издевательств, предположительно, снимали на видео.

По делу проходят четверо мужчин. Им вменяют изнасилование, опасное причинение телесных повреждений и другие тяжкие преступления. Один из фигурантов также обвиняется в нападении на двух других женщин с использованием резиновых пуль. Кроме того, следствие подозревает группу в торговле наркотиками.

Двое обвиняемых являются несовершеннолетними, поэтому разбирательство пройдет в палате по делам несовершеннолетних и, вероятно, будет закрыто для публики.