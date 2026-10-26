Россияне начали жаловаться на «смартфонный мизинец»: из-за привычки часами держать телефон одной рукой палец меняет форму. Об этом пишет « Российская газета » со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В соцсетях люди показывают вмятины и изгибы на мизинцах — именно на этот палец, как на подставку, опирается нижний край смартфона. Сильнее всего страдают владельцы больших и тяжелых моделей.

При этом врачи не спешат бить тревогу: обычно при «смартфонном мизинце» кость и суставы не страдают, а на мягких тканях остается лишь след от постоянного давления. Однако если мизинец болит или немеет, специалисты советуют сменить руку.