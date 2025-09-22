Смельчак заснул с ядовитой обезглавленной змеей в одной постели

В Индии мужчина, укушенный ядовитой змеей, откусил ей голову и заснул с ней в постели. Об этом пишет Times of India.

В индийской деревне Чийяварам произошел крайне необычный случай. Местный житель, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, был укушен ядовитой змеей — черным крайтом, известным своим нейротоксичным ядом. Однако, вместо того чтобы обратиться за медицинской помощью, мужчина повел себя непредсказуемо: он схватил змею и откусил ей голову.

На этом странные поступки не закончились — он принес обезглавленное тело змеи домой, положил в кровать и заснул рядом. Проснувшись утром, мужчина почувствовал резкое ухудшение состояния из-за распространившегося по организму яда. Родственники оперативно доставили его в ближайшую больницу, где ему оказали первую помощь, а затем перевели в государственную больницу в Тирупати. Врачи оценивают состояние пациента как критическое, продолжая бороться за его жизнь.

