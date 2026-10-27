Смерч в Анталье: российские туристы не обращались за помощью, но РСТ держит ситуацию на контроле

РСТ: массовых обращений россиян после смерча в Анталье не поступало

Общество

Массовых обращений российских туристов после разрушительного смерча в Анталье на данный момент не зафиксировано. Об этом «Абзацу» рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндурстрии (РСТ) Артур Абдюханов.

По его словам, сведений о массовых обращениях в связи с последствиями стихии не поступало, и РСТ направил дополнительные запросы туроператорам и страховым компаниям для уточнения ситуации, в том числе возможного наличия пострадавших среди российских туристов.

Абдюханов добавил, что конец октября приходится на завершение высокого турсезона в Анталье. При этом сегодня в регионе уже установилась хорошая погода. В это время российских туристов обычно меньше, чем летом, однако поездки в регион продолжаются, и в союзе следят за информацией о последствиях стихии.

Ранее СМИ писали, что мощный смерч обрушился на строительную площадку в районе Кепез турецкой Антальи. Стихия разрушила два жилых контейнера и повалила строительный кран. По предварительным данным, погибли четверо рабочих, ещё один человек получил ранения. Накануне метеорологи предупреждали о сильных ливнях и порывистом ветре. Таким образом, по данным РСТ, российские туристы в массе своей не пострадали, но ситуация остаётся на контроле.

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