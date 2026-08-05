Смерть вместо войны: что мы вспоминаем 6 августа и о чем просят святых Бориса и Глеба

По словам священнослужителя, почитание страстотерпцев началось еще до официальной канонизации благодаря многочисленным свидетельствам об исцелениях у их мощей. Верующие традиционно обращаются к святым князьям с просьбами о примирении враждующих, сохранении мира в семье, защите от клеветы и исцелении тяжелых заболеваний.

Отвечая на вопрос, можно ли отмолить чужой грех, священник подчеркнул, что каждый человек наделен свободой воли и несет личную ответственность перед Богом. Покаяться вместо другого невозможно, а значит, и очистить его от греха нельзя. Однако верующие могут молиться о даровании прощения как живым, так и умершим, а также просить о вразумлении согрешившего, чтобы он сам осознал ошибки и встал на путь исправления. В пастырской практике, добавил он, известны случаи, когда такая молитва за близких помогала им изменить жизнь.