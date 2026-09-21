Смертельное ДТП на трассе в Кузбассе: перед судом предстанут два водителя, но вину не признал никто

В Кузбассе направлено в суд уголовное дело в отношении двух водителей, ставших участниками смертельной аварии, в которой погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает « Сiбдепо ».

ДТП произошло в мае на 84-м километре трассы Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол. Столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21099.

По версии полиции, женщина за рулем иномарки при обгоне превысила скорость, пересекла сплошную линию и неверно оценила обстановку. Следствие полагает, что водитель ВАЗа слишком поздно включил поворотник и начал маневр, не убедившись в безопасности, после чего также выехал за сплошную.

В результате столкновения пассажирка ВАЗа 11 лет погибла, еще один несовершеннолетний получил тяжелые травмы. Оба обвиняемых не признали вину. Дело передано в суд.