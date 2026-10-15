Смог в Малайзии: российская туристка рассказала о головных болях и обострившейся аллергии

Туристка Фисенко: смог в Малайзии вызвал головные боли и аллергию

Общество

Российская туристка Варвара Фисенко, оказавшаяся в Куала-Лумпуре, рассказала «Абзацу» о сильном смоге, который накрыл Юго-Восточную Азию из-за лесных и торфяных пожаров на индонезийских островах Суматра и Калимантан.

По ее словам, отдых превратился в борьбу за здоровье: все начиналось с легкой дымки, но вскоре появился запах гари, возникла головная боль и обострилась аллергия.

Варвара с супругом решила проверить показатели воздуха и была удивлена: AQI показывал около 200, а в некоторых районах — 300. Визуально это тоже ощущалось — солнце буквально пробивалось через пелену. Иногда на улице стоял сильный запах гари, но дожди периодически улучшали ситуацию. На самочувствии туристов это все равно сказалось: у Варвары начала болеть голова, постоянно хотелось спать, у супруга обострилась аллергия.

Туристка также удивилась, что местные жители спокойно относятся к экологической обстановке. Многие продолжают выходить на улицу без масок и не понимают, зачем их носят, говоря, что COVID уже закончился.

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