Сморкание до повреждения уха: врач Алиев объяснил, когда привычный способ опасен

Оториноларинголог Алиев: сильное сморкание может вызвать шум в ушах

Общество

Сильное сморкание может вызывать боль, заложенность и шум в ушах, а в редких случаях — повредить барабанную перепонку. Об этом Life.ru рассказал врач-оториноларинголог Алигусейн Алиев. По его словам, риск особенно высок, если перепонка уже ослаблена воспалением, травмой или перенесенной операцией.

Обычное сморкание редко приводит к повреждению, однако при исключительных резких перепадах давления могут пострадать и структуры внутреннего уха.

Врач объяснил механизм: при сморкании давление из носоглотки передается через слуховые трубы на среднее ухо. Если одновременно зажать обе ноздри и резко выдохнуть, давление возрастает еще сильнее. Чтобы снизить риск неприятных последствий, Алиев советует очищать ноздри по очереди без чрезмерного усилия, а при сильной заложенности предварительно использовать солевой раствор.

Читайте также

«Принципиально важно»: Миронов предложил сделать бесплатным проезд для школьников по всей России

«Принципиально важно»: Миронов предложил сделать бесплатным проезд для школьников по всей России

Закат дизеля: почему легковые авто на тяжелом топливе теряют покупателей в России

Минус 5000 юаней с машины: как урезание НДС в Китае поднимет цены в РФ

Сахар — в 4 раза, соль — в 2,5: Мурашко оценил перекосы в питании граждан

Врач развеял миф о пользе противовирусных препаратов в сезон ОРВИ

Врач развеял миф о пользе противовирусных препаратов в сезон ОРВИ

Дети начали массово травиться в российском городе

Дети начали массово травиться в российском городе

Один возраст — разные правила: Буцкая призвала унифицировать перевозку детей

«Охота на невидимок». Минцифры планирует блокировать 95% VPN

«Охота на невидимок». Минцифры планирует блокировать 95% VPN

Проспект перекрыт: из-за чего власти Аксая срочно ограничили проезд по центру города

Сахар на грани: терапевт из Подмосковья объяснила, как не перешагнуть черту диабета

Сахар на грани: терапевт из Подмосковья объяснила, как не перешагнуть черту диабета

Святая под мужским именем: народные традиции 21 октября в День святой Пелагии Антиохийской

Святая под мужским именем: народные традиции 21 октября в День святой Пелагии Антиохийской

Атака беспилотников на Омск: власти сообщили, есть ли пострадавшие

Добавьте mosregtoday.ru в избранное