Сморкание до повреждения уха: врач Алиев объяснил, когда привычный способ опасен

Сильное сморкание может вызывать боль, заложенность и шум в ушах, а в редких случаях — повредить барабанную перепонку. Об этом Life.ru рассказал врач-оториноларинголог Алигусейн Алиев. По его словам, риск особенно высок, если перепонка уже ослаблена воспалением, травмой или перенесенной операцией.

Обычное сморкание редко приводит к повреждению, однако при исключительных резких перепадах давления могут пострадать и структуры внутреннего уха.

Врач объяснил механизм: при сморкании давление из носоглотки передается через слуховые трубы на среднее ухо. Если одновременно зажать обе ноздри и резко выдохнуть, давление возрастает еще сильнее. Чтобы снизить риск неприятных последствий, Алиев советует очищать ноздри по очереди без чрезмерного усилия, а при сильной заложенности предварительно использовать солевой раствор.