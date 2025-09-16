В филиале Московского зоопарка, расположенном в Великом Устюге, обрел новый дом ослик по кличке Жорик. Его необычная история трогает за душу: раньше Жорик был частью военного подразделения. Об этом сообщили в телеграм-канале Московского зоопарка.

Жорик долгое время находился вместе с бойцами гвардейского полка 1430, участвуя в боевых действиях. Он выполнял важную роль: помогал военнослужащим как в хозяйственных делах, так и при переноске боеприпасов, став для них настоящим товарищем.

Когда пришло время передислокации полка, возник вопрос о судьбе Жорика. Руководство полка понимало, что забрать ослика с собой не представлялось возможным, а оставлять его на прежнем месте было рискованно. В итоге было принято решение перевезти Жорика в зоопарк. Сотрудники зоосада отмечают, что, несмотря на пережитое, Жорик быстро адаптируется к новой жизни.

