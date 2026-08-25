Повышенный спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве сохранится до конца сентября. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев и главный аналитик «Циана» Алексей Попов.

По данным «Авито Недвижимости», в июле 2026 года интерес к долгосрочной аренде в столице без учета ТиНАО вырос на 19% месяц к месяцу. Это указывает на приближение традиционного сезонного пика, который обычно приходится на август и сентябрь. Повышенный интерес формируют студенты, поступающие в московские вузы, и специалисты, переезжающие к началу делового сезона. Ближе к октябрю динамика стабилизируется.

В июле наибольшая доля запросов приходилась на районы Очаково-Матвеевское, Люблино, Марьино, Кузьминки, Отрадное, Хорошево-Мневники и Даниловский. Эти локации сочетают развитую инфраструктуру, транспортную связность и широкий выбор квартир. Часть из них находится рядом с университетскими или деловыми кластерами.

Средняя арендная ставка в июле 2026 года в Москве увеличилась на 2% относительно прошлого месяца и составила ₽73,6 тыс. в месяц. Однокомнатную квартиру можно было снять за ₽61,4 тыс., двухкомнатную — за ₽82,5 тыс., трехкомнатную — за ₽120,1 тыс., студию — за ₽59,6 тыс. При сохранении текущих тенденций средняя ставка в ближайший месяц может измениться в пределах 2–5%.

Алексей Попов отметил, что относительно весны этого года спрос в августе выше на 12–15%, но в сравнении с августом прошлого года — ниже на 5–8%. В годовом выражении ставки почти не изменились: однокомнатные квартиры сейчас, как и год назад, стоят около ₽70 тыс. в месяц, двухкомнатные — около ₽110 тыс. Среди причин — больший объем предложения, замедление роста зарплат и эффект высокой базы. По итогам большей части сезона высокого спроса ставки выросли слабее, чем год назад: плюс 5% в мае–августе 2026 года против плюс 9% годом ранее.