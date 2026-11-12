Со второго класса — сам: психолог объяснила, когда пора перестать делать уроки с ребенком

Психолог Макарова: со второго класса ребенок должен делать уроки сам

Общество

Приучать детей делать уроки самостоятельно нужно со второго класса. Об этом Life.ru рассказала психолог Кира Макарова. По ее словам, в норме со второго класса ребенок выполняет домашние задания сам, а родители проверяют сделанное и помогают по запросу, но не делают уроки вместе с ним.

Первый год обучения нужен, чтобы привыкнуть к школьному расписанию, новому режиму дня и правилам — на этом этапе взрослые помогают организовать учебный процесс. Макарова отметила, что в средней и старшей школе от регулярной проверки домашних заданий стоит постепенно отказываться.

Родители могут уточнить, сделаны ли уроки, проверить результат и помочь с непонятной темой, однако постоянно усаживать ребенка за стол и разбирать каждое задание не стоит. Таким образом, по мнению психолога, помощь взрослых должна быть точечной, а ответственность за выполнение заданий постепенно переходит к самому школьнику.

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