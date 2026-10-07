Собака не влезла в переноску: «Аэрофлот» ответил на скандал в Шереметьево

«Аэрофлот» прокомментировал случаи отказа в перевозке собак, вызвавших скандал

Общество

«Аэрофлот» прокомментировал два случая отказа в перевозке собак, вызвавших обсуждение в соцсетях. Как сообщает TourDom.ru, в Шереметьево пассажир не смог улететь с питомцем: сотрудница признала переноску неподходящей.

По словам владельца, услуга была оплачена, животное зарегистрировано. В авиакомпании пояснили, что собака не могла свободно стоять и разворачиваться в сумке. Старший сотрудник корректно предложил заменить переноску, но пассажир не прислушался, проявил агрессию и оскорбил сотрудников. Новую сумку он купил в аэропорту, но она оказалась меньше. В «Аэрофлоте» также признали, что на регистрации недостаточно внимательно оценили ситуацию: собака находилась отдельно от сумки, владелец держал ее в руках.

Второй случай произошел с актрисой Зепюр Брутян, летевшей в Геленджик с собакой Шанти. Ее отправили в ветпункт из-за отсутствия отметки в ветпаспорте. Запись о клиническом осмотре внесли, и семья улетела. В авиакомпании отметили, что владельцы в обоих случаях не предъявляли претензий по комфорту и безопасности перевозки. Неудобства назвали следствием невнимательности к правилам. Обвинения в адрес сотрудников считают необоснованными. Пассажирам с животными рекомендуют читать правила и приезжать заранее.

«Аэрофлот» также опроверг версию об изменении требований к переноскам ради продвижения платной перевозки на соседнем кресле. TourDom.ru проверил: требования не менялись с 2019 года. В конце августа перевозчик предупреждал агентов об участившихся нарушениях при перевозке животных.

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