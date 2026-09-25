Собака пьет из лужи? Ветеринар Шеляков рассказал, чем это грозит питомцу и хозяину

Ветеринарный врач Михаил Шеляков предупредил, что привычка собаки пить из луж и открытых водоемов может привести к заражению гельминтами, лептоспирозом или энтеритом. Об этом он рассказал « Абзацу ».

По словам специалиста, инвазия аскаридами часто протекает бессимптомно. Главная опасность водоемов и луж в том, что возбудители разных групп хорошо сохраняются во влажной среде. Осенью из-за обильных осадков и сырости животные становятся уязвимее. Чаще всего, пытаясь утолить жажду из пруда или лужи, собаки заражаются именно гельминтами. Заметить паразита в организме питомца практически невозможно, поэтому необходимы регулярная профилактика и специальные препараты.

Шеляков отметил, что яйца гельминтов переносятся, в частности, через птичий помет. У птиц температура тела может достигать 42 градусов, и яйца паразитов в таких условиях спокойно сохраняются. Гельминтозы проходят почти незаметно: черви вылупляются, растут и не выдают своего присутствия, им нет смысла убивать хозяина. При этом даже простые аскариды опасны и для человека. Собаки чуть устойчивее к бактериальным инфекциям, чем к вирусным, из-за высокой температуры тела, но угроза сохраняется. Чума, гепатит и энтерит могут передаваться через воду. Наиболее опасен лептоспироз, или водная лихорадка: это зоонозное заболевание несет угрозу и для животного, и для человека, который может остаться инвалидом или умереть. К счастью, распространенность лептоспироза невысока, поэтому после одного случая не нужно сразу бежать к врачам и давать питомцу препараты.