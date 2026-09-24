Собака погибла у фонарного столба: почему версии хозяина и проверки разошлись?

В Сургуте во время прогулки в одном из скверов погибла собака. По словам владельца животного, причиной смерти стал удар током от фонарного столба. Мужчина утверждает, что осветительное оборудование было смонтировано с отклонениями от норм, передает Muksun.fm .

Он рассказал, что все произошло очень быстро: он услышал душераздирающий крик, сразу подбежал к питомцу, который лежал у столба, и сердце собаки еще какое-то время билось. Владелец надеялся, что успеет ее спасти.

Собеседник издания сообщил, что провел замеры — прибор зафиксировал 220 вольт. После случившегося представители Лесопаркового хозяйства Сургута вышли на связь с мужчиной и принесли извинения. Однако стороны расходятся в версиях: хозяин собаки настаивает, что животное погибло от удара током, а проверка не подтвердила наличие опасного напряжения.