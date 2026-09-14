Собака убежала и укусила прохожего? Юрист объяснил, когда владельцу грозит штраф до ₽30 тыс. и возмещение вреда

Побег домашнего животного из квартиры или частного дома в ряде случаев может обернуться для владельца штрафом или иной ответственностью. Об этом « Абзацу » рассказал первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Специалист пояснил, что сам по себе побег питомца не означает автоматического наказания. Однако такие инциденты иногда расценивают как нарушение правил содержания животных. Федеральный закон № 498 обязывает владельца гуманно обращаться с животным, обеспечивать его безопасность и содержать с учетом биологических особенностей. Нарушение может повлечь штраф до ₽3 тыс. для физических лиц и до ₽30 тыс. для юридических.

Матюшенков отметил: если из-за ненадлежащего контроля животное регулярно убегает, оказывается на улице и подвергает себя опасности — рискует попасть под машину, получить травму или погибнуть, — это может свидетельствовать о неисполнении владельцем своих обязанностей и влечет административную ответственность.

Юрист также напомнил о региональных нормах. Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу животных. Например, в Краснодарском крае самовыгул запрещен, и перемещение сбежавшей собаки по улице или двору может обернуться наказанием для хозяина. Если животное причинило человеку вред, отвечать за него придется владельцу.

По словам Матюшенкова, гражданское законодательство возлагает ответственность за вред, причиненный животным, на его владельца. Если выбежавшая собака укусила человека, хозяин может быть обязан возместить ущерб, включая расходы на лечение и компенсацию морального вреда. Случайность побега сама по себе не освобождает от ответственности за последствия.