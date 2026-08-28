Владельцам собак потенциально опасных пород может грозить уголовная ответственность, если питомец нанесет человеку тяжкий вред здоровью. Об этом в беседе с « Абзацем » рассказал юрист Александр Манько.

По его словам, в перечень входят 13 пород. Выгуливать амбульдогов, бандогов, акбашей и других собак из реестра без поводка и намордника запрещено по всей стране. Исключение — только частные огороженные территории.

Манько отметил, что во многих регионах действуют нормы, требующие использовать поводок и намордник для всех крупных собак, обычно выше 35–40 сантиметров в холке. Если собака укусит человека и причинит серьезный вред, хозяину грозит наказание по статье 118 УК РФ — ограничение свободы на срок до трех лет. Если же выяснится, что собаку натравили на человека, срок может достигать восьми лет лишения свободы.

Юрист также рекомендовал оформлять полис страхования гражданской ответственности. Он покроет ущерб, если питомец кого-то укусит или повредит имущество. Манько предупредил: даже открытая калитка или ребенок, потянувший собаку за хвост, могут привести не только к штрафу, но и к серьезным последствиям вплоть до уголовной ответственности.