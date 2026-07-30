Собор Александра Невского хотят разобрать и вывезти: скандал в Эстонии дошел до президентской гонки

В Эстонии разгорелся публичный конфликт вокруг собора Александра Невского в Таллине: министр внутренних дел считает возможным расторгнуть договоры аренды с Эстонской православной христианской церковью, а мэрия утверждает, что правовых оснований для этого нет. На этом фоне сооснователь партии EKRE Март Хельме, выдвинутый кандидатом в президенты, призвал демонтировать храм и перенести его в другое место.

По данным эстонских СМИ, спор касается аренды собора на Тоомпеа и ещё 18 храмов, находящихся в пользовании ЭПХЦ. Министр внутренних дел выступает за расторжение договоров, однако руководство Таллина настаивает на отсутствии законных механизмов для такого шага. Наиболее радикальную позицию озвучил Хельме.

«Эту церковь нужно демонтировать. Не разрушить, а именно демонтировать! И возвести заново, например, на территории Пюхтицкого монастыря, где ее смогут посещать православные верующие», — заявил политик.

Он также добавил, что ещё в советское время был убеждён, что этому символу русификации и российского господства не место напротив парламента и рядом со зданием, представляющим эстонское государство.