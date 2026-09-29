Сочи за ₽30 тысяч в сутки: почему семья осталась недовольна сервисом?

«Путешествия с фотокамерой»: семья сравнила отдых в Сочи с Турцией и ОАЭ

Общество

Семья из России впервые отказалась от зарубежного отдыха в пользу Сочи и осталась недовольна уровнем сервиса. Об этом в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен» рассказала Елена Лисейкина.

Туристы остановились в отеле стоимостью ₽30 тыс. в сутки. После заселения им не помогли донести багаж до номера, а по ночам мешала музыка из соседнего бара. Администрация гостиницы решить проблему не смогла. Кроме того, отдыхающим пришлось заплатить за фотографии с уличными аниматорами, о чем они не знали заранее.

При этом семья положительно оценила еду и обслуживание в ресторанах, а также возможность совмещать пляжный отдых с прогулками по городу. По мнению туристов, Сочи пока не может сравниться с Турцией и ОАЭ по уровню сервиса, однако они готовы вернуться: поездка позволяет не беспокоиться о валюте, языке и зарубежных приложениях.

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