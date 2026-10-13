Сокровище Западной пустыни: почему Джара — не для массового туриста?

Маналь Авад: Египет объявил пещеру Джара 32-м заповедником для экотуризма

Общество

Египет объявил пещеру Джара (Djara Cave / El Gara) 32-м национальным заповедником. По заявлению министра местного развития и окружающей среды доктора Маналь Авад, это должно диверсифицировать туриндустрию и отвлечь туристов от перегруженных пляжей Хургады, направив их в сектор экологического и научно-исследовательского туризма, передает «Турпром».

Власти уже распорядились провести тотальный экологический аудит прилегающих территорий и начать бережное обустройство подъездных путей. Это позволит любителям экстрима и профессиональной фотографии безопасно прикоснуться к древним объектам.

Пещера Джара, затерянная среди песчаных дюн Западной пустыни, представляет собой хрупкий природный инкубатор. За миллионы лет вымывание известняковых пород грунтовыми водами создало здесь каскады кристаллических сталактитов и сталагмитов, свисающих с потолка ажурными занавесями. Мировую известность объекту придают наскальные рисунки и гравюры эпохи неолита, оставленные людьми, жившими в те времена, когда Сахара еще была цветущим зеленым оазисом.

Новый статус заповедника позволит египетскому бизнесу проложить сложные кольцевые экспедиционные маршруты на джипах, связав Джару с Белой пустыней и другими оазисами провинции Эль-Вади эль-Джадид.

Эксперт по Египту Фуад эль-Гохари назвал это событие величайшим для искателей приключений и VIP-путешественников из России. Он описал Джару как неземное, космическое пространство, где внутри знойной пустыни можно спуститься под землю и оказаться среди сияющих хрустальных замков из известняка. Однако он предупредил, что это экспедиционный туризм повышенной сложности: пещера находится в самом сердце Западной пустыни, на плато между оазисом Фарафра и городом Асьют. По его словам, экскурсионных автобусов и больших групп здесь не будет и быть не может — хрупкие кристаллические структуры и микроклимат пещеры погибнут от массовых толп.

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