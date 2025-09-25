Солдат ВСУ встал на колени перед российским дроном в Сумской области

В ходе столкновений в приграничной зоне украинский солдат запечатлен на видео стоящим на коленях перед российским беспилотником. Видеоматериалы, снятые в Сумской области, распространились в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Северный ветер», ассоциирующийся с военной группировкой «Север».

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий ВСУ через объектив дрона обращается к российским бойцам, сложив руки в жесте, напоминающем молитву. Согласно подписи к видео, предполагается, что украинский военный мог просить о том, чтобы на него не сбрасывали взрывчатку.

В сопроводительном тексте к публикации говорится: «Выжившие боевики умоляют сохранить им жизнь и просятся в российский плен».

Ранее сообщалось, что украинские военные массово просят о сдаче в плен.