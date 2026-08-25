На Солнце возобновились мощные вспышки, которые могут представлять угрозу для Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным ученых, из активной области возможны прямые удары солнечной плазмы по планете.

Группа пятен № 4513 наблюдается около недели, и в последние дни специалисты считали, что она исчерпала запас энергии. Однако в течение дня зафиксированы уже три сильные вспышки уровня M. В лаборатории отметили, что быстрый рост активности начался примерно с полуночи по московскому времени. На звезде неожиданно проснулся крупный активный центр, который находится прямо в центре видимого солнечного диска.