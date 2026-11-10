Сон, Кремль и отели: москвички запустили новый тренд по спасению от домашней рутины

Москвички все чаще арендуют номера в столичных гостиницах, чтобы сделать паузу в бесконечном круговороте бытовых обязанностей и выспаться в одиночестве. О зарождении нового тренда сообщает MSK.KP.RU .

Мода на краткосрочные «побеги» из дома пришла из Китая, где загруженные работающие матери массово стали уезжать в отели от бытовой «второй смены». В Москве эта практика зародилась еще в пандемию, а сейчас превратилась в популярный способ восстановления ментального здоровья.

Жительница столицы Ригина Мещерякова делится, что регулярно восстанавливает силы в отелях — однажды супруг даже подарил ей номер с видом на МИД, а в другой раз она бронировала гостиницу на Тверской, чтобы в тишине посмотреть Парад Победы. Другая москвичка, 34-летняя Александра Мишина, признается, что с двухлетним ребенком вырваться в дальнее путешествие сложно, поэтому она мечтает собраться с подругами в центре города с видом на Кремль, заказать пиццу и выспаться. В отелях женщин привлекает отсутствие необходимости готовить и убирать, а также доступ к бассейнам и SPA-процедурам.

Эксперты гостиничного бизнеса видят в этом явлении новую финансовую нишу. Амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России Евгений Демченко отметил, что горожанам не обязательно уезжать из региона, чтобы отдохнуть. По его мнению, отелям стоит вводить гибкие дневные тарифы на 4–6 часов со SPA или завтраком — это позволит загрузить номера в периоды низкого спроса.

Психологическое объяснение тренду дала кандидат психологических наук, доцент ГУУ Сима Мусатова. По ее словам, дома женщина не может расслабиться, так как родные стены постоянно напоминают о невыполненных задачах — стирке, готовке и уборке. Нахождение в отеле позволяет физически и эмоционально отстраниться от гиперконтроля и информационного шума.

Параллельно в столице набирает обороты еще одна необычная услуга для борьбы с одиночеством, пришедшая из Азии, — совместный сон по видеосвязи. За сумму от ₽3 тыс. за сеанс собеседник поговорит перед сном и оставит включенную камеру на соседней подушке.