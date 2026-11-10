Сон, Кремль и отели: москвички запустили новый тренд по спасению от домашней рутины

MSK.KP.RU: работающие матери начали сбегать в отели и SPA от рутины и детей

Общество

Москвички все чаще арендуют номера в столичных гостиницах, чтобы сделать паузу в бесконечном круговороте бытовых обязанностей и выспаться в одиночестве. О зарождении нового тренда сообщает MSK.KP.RU.

Мода на краткосрочные «побеги» из дома пришла из Китая, где загруженные работающие матери массово стали уезжать в отели от бытовой «второй смены». В Москве эта практика зародилась еще в пандемию, а сейчас превратилась в популярный способ восстановления ментального здоровья.

Жительница столицы Ригина Мещерякова делится, что регулярно восстанавливает силы в отелях — однажды супруг даже подарил ей номер с видом на МИД, а в другой раз она бронировала гостиницу на Тверской, чтобы в тишине посмотреть Парад Победы. Другая москвичка, 34-летняя Александра Мишина, признается, что с двухлетним ребенком вырваться в дальнее путешествие сложно, поэтому она мечтает собраться с подругами в центре города с видом на Кремль, заказать пиццу и выспаться. В отелях женщин привлекает отсутствие необходимости готовить и убирать, а также доступ к бассейнам и SPA-процедурам.

Эксперты гостиничного бизнеса видят в этом явлении новую финансовую нишу. Амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России Евгений Демченко отметил, что горожанам не обязательно уезжать из региона, чтобы отдохнуть. По его мнению, отелям стоит вводить гибкие дневные тарифы на 4–6 часов со SPA или завтраком — это позволит загрузить номера в периоды низкого спроса.

Психологическое объяснение тренду дала кандидат психологических наук, доцент ГУУ Сима Мусатова. По ее словам, дома женщина не может расслабиться, так как родные стены постоянно напоминают о невыполненных задачах — стирке, готовке и уборке. Нахождение в отеле позволяет физически и эмоционально отстраниться от гиперконтроля и информационного шума.

Параллельно в столице набирает обороты еще одна необычная услуга для борьбы с одиночеством, пришедшая из Азии, — совместный сон по видеосвязи. За сумму от ₽3 тыс. за сеанс собеседник поговорит перед сном и оставит включенную камеру на соседней подушке.

Актуально

Читайте также

Заглянуть под «капот»: в Коломне раскроют пикантные секреты бельевой моды XIX века

Заглянуть под «капот»: в Коломне раскроют пикантные секреты бельевой моды XIX века

Первый ноябрьский снегопад вдохновил жителей Звенигорода на мини-снеговика

Первый ноябрьский снегопад вдохновил жителей Звенигорода на мини-снеговика

Корейский капкан: россиянка застряла в Сеуле без паспорта и денег

Корейский капкан: россиянка застряла в Сеуле без паспорта и денег

Почему Бог забирает молодых: священник дал честный ответ о внезапных смертях

Почему Бог забирает молодых: священник дал честный ответ о внезапных смертях

Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

Чихуахуа часами дрожит в заваленной мусором машине: жители Балашихи обратятся в полицию

Чихуахуа часами дрожит в заваленной мусором машине: жители Балашихи обратятся в полицию

Три жителя Подмосковья вошли в число победителей Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Три жителя Подмосковья вошли в число победителей Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Набрать долгов и не платить: адвокат ответил на главные вопросы о банкротстве

Набрать долгов и не платить: адвокат ответил на главные вопросы о банкротстве

Директора крупной организации отправили под суд за долги перед сотнями работников

Директора крупной организации отправили под суд за долги перед сотнями работников

Волна импорта в Россию: дилеры раскрыли прайсы на свежую партию Kia Sportage

Волна импорта в Россию: дилеры раскрыли прайсы на свежую партию Kia Sportage

Диалог с педагогами в Городском округе Пушкинский: что пообещали сделать по темам ЖКХ, обустройства и расселения

Диалог с педагогами в Городском округе Пушкинский: что пообещали сделать по темам ЖКХ, обустройства и расселения

Комары в Подмосковье и медведи-шатуны в Сибири: названы опасности аномально теплой осени

Комары в Подмосковье и медведи-шатуны в Сибири: названы опасности аномально теплой осени

Добавьте mosregtoday.ru в избранное