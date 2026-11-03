Sony готова заплатить до ₽32400 за вашу PlayStation 5: кто попадет в программу выкупа

Компания Sony инициировала программу обратного выкупа игровых консолей PlayStation 5 у текущих владельцев. Как сообщает портал gamemag.ru со ссылкой на обсуждения на форуме ResetEra, пользователям начали поступать персонализированные предложения о продаже устройств.

Максимальная компенсация за стандартную версию приставки составляет $400 (эквивалентно примерно ₽32400). Для получения полной суммы необходимо сдать консоль в комплекте с двумя контроллерами DualSense. Выплата производится напрямую на банковский счет владельца. При этом итоговая оценка зависит от технического состояния устройства, его комплектации и результатов обязательной проверки. Условия выкупа моделей с одним геймпадом или других модификаций PS5 пока не раскрываются. ‎Аналогичную практику ранее внедрила корпорация Microsoft, предложившая владельцам Xbox выкупить их устройства по цене до 375 долларов (около ₽30400).

Прямые обращения производителей платформ к потребителям с предложением сдать технику встречаются на рынке редко. Эксперты связывают появление таких инициатив с ростом стоимости электроники и дефицитом отдельных компонентов. Официально Sony не уточняет дальнейшую судьбу выкупленных приставок, однако наиболее вероятным сценарием является их восстановление и последующая перепродажа.