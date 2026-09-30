Соразмерность или тюрьма? Юрист объяснил, какие средства самообороны не приведут к статье

Перцовые баллончики и газовое оружие адвокат Антон Ключко назвал наиболее сбалансированными средствами для самообороны с точки зрения эффективности и правовых рисков. При этом он предупредил: выбор средств должен быть соразмерен опасности. Если жизни ничего не угрожает, не стоит применять холодное оружие и бытовые предметы, используемые как таковое. Об этом юрист рассказал «Газете.Ru».