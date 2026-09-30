Соразмерность или тюрьма? Юрист объяснил, какие средства самообороны не приведут к статье
Адвокат Ключко: перцовка и газовое оружие — лучшая самооборона
Перцовые баллончики и газовое оружие адвокат Антон Ключко назвал наиболее сбалансированными средствами для самообороны с точки зрения эффективности и правовых рисков. При этом он предупредил: выбор средств должен быть соразмерен опасности. Если жизни ничего не угрожает, не стоит применять холодное оружие и бытовые предметы, используемые как таковое. Об этом юрист рассказал «Газете.Ru».
«Если угрозы жизни нет, выбор средств должен быть соразмерен опасности. Наиболее сбалансированные с точки зрения эффективности и правовых рисков — средства с высоким останавливающим действием и минимальным шансом смертельных травм. Это перцовые баллончики и газовое оружие», — сказал адвокат.
Ключко добавил, что основной критерий — не мощность средства, а обоснованность и соразмерность реакции на стрессовую ситуацию. Именно эти факторы, по его словам, определяют, признают ли оборону необходимой.