Соседов не пережил бы смерти матери: друг рассказал о главной любви критика

Наджиев вспомнил, что во время их долгих телефонных разговоров Соседов часто рассказывал, как вкусно она готовит. Музыкант убежден: если бы мать ушла раньше, критик не пережил бы этого. Сейчас, по словам Наджиева, она тяжело переживает утрату, хотя всегда была очень сильным человеком — сама ходит и готовит. Недавно ей исполнилось 90 лет. Наджиев отметил, что Соседов ушел на взлете, когда его мнение было востребовано. Музыкант намерен поговорить с матерью критика на церемонии прощания и предложить помощь. Самым страшным на Земле он назвал потерю матерью сына или дочери. Кроме того, Наджиев вспомнил, что Соседов часто давал ему профессиональные советы. Критик был уверен, что у музыканта есть миссия — рассказывать об ушедших артистах, и советовал ее продолжать. В память о друге Наджиев посвятит ему выступление на ближайшем мероприятии, исполнив романс «Напрасные слова».