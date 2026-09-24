Соседов не пережил бы смерти матери: друг рассказал о главной любви критика

Музыкант Наджиев: Соседов жил ради матери и восхищался ее силой

Общество

Музыкальный критик Сергей Соседов, о смерти которого стало известно ранее, главным смыслом жизни считал заботу о матери. Об этом «Абзацу» рассказал его друг, музыкант и участник шоу «Суперстар» Игорь Наджиев. По его словам, телеведущий жил ради матери и постоянно восхищался ее силой и стойкостью.

Наджиев вспомнил, что во время их долгих телефонных разговоров Соседов часто рассказывал, как вкусно она готовит. Музыкант убежден: если бы мать ушла раньше, критик не пережил бы этого. Сейчас, по словам Наджиева, она тяжело переживает утрату, хотя всегда была очень сильным человеком — сама ходит и готовит. Недавно ей исполнилось 90 лет. Наджиев отметил, что Соседов ушел на взлете, когда его мнение было востребовано. Музыкант намерен поговорить с матерью критика на церемонии прощания и предложить помощь. Самым страшным на Земле он назвал потерю матерью сына или дочери. Кроме того, Наджиев вспомнил, что Соседов часто давал ему профессиональные советы. Критик был уверен, что у музыканта есть миссия — рассказывать об ушедших артистах, и советовал ее продолжать. В память о друге Наджиев посвятит ему выступление на ближайшем мероприятии, исполнив романс «Напрасные слова».

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