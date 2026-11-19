Курение практически уничтожает вкусовые рецепторы на языке и притупляет восприятие еды. Об этом « Абзацу » рассказал врач Андрей Кондрахин. По его словам, вкусовые рецепторы находятся на языке и выглядят как очень нежные сосочки, а химические вещества при курении приводят к тому, что эти сосочки практически погибают. Рано или поздно чувствительность падает настолько, что человек перестает ощущать разницу между горячим и холодным, сладким и соленым.

Врач объяснил, что никотин и смолы обладают прижигающим действием и блокируют работу рецепторов, из-за чего в мозг перестают поступать корректные сигналы о раздражителях. Привычная пища кажется курильщику пресной, поэтому он начинает добавлять в блюда избыточное количество соли, сахара и острых приправ. Для организма это не самое лучшее: слизистая желудка тоже нежная, и ее постоянно раздражают — начинается воспаление, гастрит, а из-за повышения специй, которые усиливают выработку соляной кислоты, начинается язва.

Слова Кондрахина подтверждает клиническое исследование ученых из Университета Аристотеля в Салониках: с помощью контактной эндоскопии языка и электрогустометрии они установили, что никотин вызывает деформацию грибовидных вкусовых сосочков и ухудшает их кровоснабжение, из-за чего почти у 80% курильщиков заметно снижается порог вкусовой чувствительности. Таким образом, речь идет не только о потере удовольствия от еды, но и о цепочке последствий — от притупленного вкуса к пересоленной и переперченной пище и далее к заболеваниям желудка.