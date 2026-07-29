Сосуды сужаются, сердце перегружается: как пережить резкое похолодание гипертоникам

Главный врач городской поликлиники № 220 департамента здравоохранения Москвы Анна Косенкова в беседе с Агентством городских новостей « Москва » предупредила, что скачок температуры более чем на 4 градуса за 12 часов может восприниматься организмом как стресс, и в первую очередь от этого страдают гипертоники.

По ее словам, физиологичным считается плавное изменение на один-два градуса в сутки, а разница в 9 градусов — уже безусловный стресс, хотя в плюсовой зоне он переносится легче, чем в мороз. При резком похолодании, например с +27 до +18 градусов, организм переходит в режим теплосбережения: сосуды кожи сужаются, периферическое сопротивление растет, и сердце начинает работать с повышенной нагрузкой, что особенно опасно для людей с повышенным давлением. В такие периоды страдает и нервная система — могут появляться тревожность и нарушения сна, а для выработки тепла ускоряется сжигание жиров, что дополнительно нагружает печень и поджелудочную железу.

В дни резких перепадов врач советует одеваться слоями, гипертоникам — регулярно измерять давление, пить только теплые напитки, держать ноги в тепле и отказаться от тяжелой еды и алкоголя, чтобы не создавать для сосудов опасных качелей между расширением и спазмом. Адаптироваться к капризам погоды помогает регулярный контрастный душ, короткие «термопаузы» на улице без верхней одежды и умеренная аэробная нагрузка. Это тренирует сосудистую стенку, делая ее эластичнее, и первые результаты по снижению метеочувствительности можно заметить примерно через месяц системных занятий. Кроме того, Косенкова напомнила о важности регулярных обследований и чекапов: независимо от возраста необходимо следить за своим состоянием и ловить отклонения на ранней стадии.