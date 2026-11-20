Сотни белых роз и видеообращение: как в Екатеринбурге масштабно поздравили Патриарха Кирилла с 80-летним юбилеем
В Екатеринбурге сотрудники «Сима-ленда» подарили Патриарху сотни белых роз
В Екатеринбурге отметили 80-летний юбилей Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как сообщается в официальных Telegram-каналах, сотрудники холдинга «Сима-ленд» совместно с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением преподнесли главе Русской православной церкви (РПЦ) масштабный подарок в виде сотен белых роз. Видеообращение с поздравлением было опубликовано в социальных сетях как компании, так и епархии.
Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Он занимает высший церковный пост с 2009 года, что составляет уже 17 лет руководства РПЦ.
Параллельно с праздничными мероприятиями в Екатеринбурге проходили религиозные шествия. Однако организаторы не подтвердили прямую связь данных крестных ходов с датой юбилея предстоятеля.