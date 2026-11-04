Сотни новых Tiguan L Pro из Китая: сколько стоит кроссовер в разных городах России

В Россию все чаще привозят новые кроссоверы Volkswagen Tiguan L Pro с китайского рынка: только на одном классифайде в продаже несколько сотен таких машин — из наличия и под заказ, по цене от ₽3,5 млн с передним приводом и от ₽4 млн с полным. Об этом пишут « Автоновости дня ».

Компания из Москвы готова за пару недель привезти новый Tiguan L Pro из Китая за ₽3 750 000. В оснащение войдут цифровая приборная панель с экраном 10,3 дюйма, мультимедиа с сенсорным дисплеем, отделка сидений эко-кожей, светодиодные фары и фонари, датчик света, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, подогрев передних сидений, охлаждаемый бокс в подлокотнике, зеркала с электрообогревом и автопарковка. Мотор — базовый: 1,5-литровый турбированный на 160 л. с. в паре с семиступенчатым роботом DGS с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом.

Версия с 2,0-литровым 220-сильным турбомотором, «роботом» и полным приводом даже под заказ стоит от ₽4 млн — ее привезет Новосибирск. В Москве и Подмосковье минимальные цены на такую версию стремятся к ₽4,5 млн, в Воронеже — ₽4,6 млн. Машины из наличия стоят сопоставимо: в Омске — от ₽4 570 000, в Саратове — от ₽4 640 000, в Оренбурге и Нижнем Новгороде — от ₽4 650 000, до ₽4,7 млн — в Симферополе, Пятигорске, Кемерово, Сочи, Новокузнецке, Санкт-Петербурге, Барнауле, Бузулуке и Самаре, от ₽4,7 до ₽4,8 млн — в Челябинске, Тольятти, Набережных Челнах, Томске, Нягани, Екатеринбурге, Казани, Липецке, Уфе, Чебоксарах и Нижнем Новгороде. Дороже всего у крупных дилеров: в Москве и Нижнем Новгороде — от ₽4,99 млн, в Казани и Краснодаре — от ₽5,05 млн, в Санкт-Петербурге — от ₽5,1 млн, в Екатеринбурге — от ₽5,2 млн.