Сотрясение, переломы ребер и таза, разрыв легкого: к чему привела спешка на пешеходном переходе

В Новосибирске перед судом предстанет 61-летний водитель автобуса, который в январе прошлого года сбил маленькую девочку на пешеходном переходе. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает atas.info .

По данным следствия, мужчина за рулем автобуса двигался со скоростью около 30 километров в час при разрешенных 20 и не пропустил ребенка в установленном для перехода месте. В результате наезда девочка получила сотрясение мозга, переломы ребер и тазовых костей, а также разрыв легкого.