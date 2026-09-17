Россияне могут получить по социальному контракту до ₽350 тыс. на открытие своего дела или до ₽200 тыс. на личное подсобное хозяйство. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она напомнила, что социальный контракт — это соглашение между гражданином и органом социальной защиты. Государство оказывает поддержку, а получатель выполняет согласованную программу, которая должна помочь улучшить его положение.

По словам Лантратовой, соцконтракт можно заключить для поиска работы, открытия собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации. На открытие своего дела можно получить до ₽350 тыс., на личное подсобное хозяйство — до ₽200 тыс.

Омбудсмен подчеркнула, что каждый случай индивидуален, и максимальная сумма поддержки не назначается всем автоматически. Деньги имеют целевое назначение, и их использование необходимо подтверждать.

С 1 января 2026 года действует важное правило для демобилизованных ветеранов СВО: они могут заключить социальный контракт на предпринимательскую деятельность без оценки дохода, уточнила Лантратова.

Она отметила, что соцконтракт — не единственная мера поддержки. В России есть пособия по безработице, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а также региональные выплаты.

По мнению омбудсмена, такой подход должен лежать в основе социальной политики: не просто дать человеку разовую помощь, а создать возможность вновь самостоятельно встать на ноги.